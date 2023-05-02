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Оливер Кан прокомментировал слухи о своём увольнении из «Баварии»

Оливер Кан прокомментировал слухи о своём увольнении из «Баварии»
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о своём уходе с занимаемой должности.

«Конечно, я останусь в «Баварии» в следующем году», — приводит слова Кана журналист Патрик Штрассе в своём «твиттере».

Ранне сообщалось, что основным кандидатом на замену Кану считается Аксель Хелльманн, занимающий аналогичную должность во франкфуртском «Айнтрахте».

По сведениям различных источников, процесс увольнения Кана и найма Хелльманна может затянуться. В этом случае в качестве временного кандидата на должность председателя правления «Баварии» может вернуться Карл-Хайнц Румменигге.

Также сообщалось, что члены наблюдательного совета мюнхенского клуба убеждены, что основную ответственность за сложившуюся неблагоприятную ситуацию в команде несёт именно действующий председатель правления клуба – Оливер Кан.

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