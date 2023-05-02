Микель Артета: «Арсенал» всё ещё может выиграть АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от развязки сезона в преддверии матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда сыграет с «Челси» в лондонском дерби.
«Мы добились того, чего трудно добиться. Мы всё ещё можем выиграть Премьер-лигу. Впереди пять матчей, ещё многое может произойти.
Нам нужно забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого урок, перейти к матчу с «Челси» и исправить ситуацию», — приводит слова Артеты BBC.
«Арсенал» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко («горожане» имеют матч в запасе). Лондонская команда провела на вершине турнирной таблицы 247 дней: «канониры» лидировали с 3-го тура, лишь раз пропустив на первое место «Манчестер Сити» по итогам 23-го тура (сыграв при этом на один матч меньше).
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