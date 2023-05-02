Трент Александер-Арнольд — о 4:3 с «Тоттенхэмом»: безумие. Будем честны, вы любите такое

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда оказалась сильнее «Тоттенхэма» со счётом 4:3.

«Безумие. Что за игра! В таких матчах мы любим играть. Фантастическая концовка. Будем честны, вы любите такое.

Это не столько облегчение, сколько просто празднование. Это подталкивает снова забить победный мяч, мы прошли путь от разочарования до чистой радости в считанные минуты. Невероятный способ выиграть матч. Но мы не можем доводить до 3:3 при 3:0», — приводит слова Арнольда BBC.

«Ливерпуль» вырвал победу на 90+5-й минуте матча благодаря голу своего форварда Диогу Жоты. До этого мерсисайдцы вели в счёте 3:0, однако потеряли преимущество и пропустили третий мяч за три минуты до финального свистка.

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