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Кулибали: Неймар очень умный, один из лучших игроков в мире

Кулибали: Неймар очень умный, один из лучших игроков в мире
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Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о нападающем французского «ПСЖ» Неймаре, отметив, что тот благодаря своим качествам является одним из лучших футболистов в мире.

«Я встречался с Неймаром, играя против «ПСЖ». Он очень хорош с мячом, у него прекрасный дриблинг, вообще всё. Он очень умный, часто идёт в обводку… Думаю, это позволяет ему быть одним из лучших», — приводит слова Кулибали Goal.

31-летний Неймар отметился 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами в 29 сыгранных матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне. Сейчас бразильский нападающий травмирован и сможет вернуться к игре только в следующем сезоне. Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2025 года.

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