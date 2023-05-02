Веретенников: борьба в РПЛ будет до конца. Может, ЦСКА всё-таки додавит и будет третьим

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, ЦСКА всё ещё может оказаться в тройке, вытеснив оттуда «Спартак».

«Борьба будет до конца! По моему мнению, «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют второе-третье места. Кому отдам предпочтение? Сложно сказать. Может, и ЦСКА всё-таки додавит и будет третьим, а «Ростов» останется вторым», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», который набрал 61 очко за 25 матчей. На втором месте располагается «Ростов» (50 очков). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (49). ЦСКА (48) — на четвёртой строчке.