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Пономарёв: люди из «МЮ» предлагали мне контракт, хотели, чтобы я попросил политубежище

Пономарёв: люди из «МЮ» предлагали мне контракт, хотели, чтобы я попросил политубежище
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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв рассказал, что в своё время его пытались уговорить перейти в английский «Манчестер Юнайтед». Представители команды АПЛ предлагали советскому футболисту запросить политубежище и обещали зарплату в размере £ 800 тыс. в год.

«Ко мне приходит два-три человека, один хорошо говорит по-русски. Говорит, мы наблюдали вашу игру, вы нам хорошо подходите. Мы из «Манчестер Юнайтед», хотим, чтобы вы были у нас в команде. Я говорю: каким образом? Вы попросите политубежище. Я говорю, у меня отец работает в комитете госбезопасности. Они сразу глаза вытаращили, извините-простите и ушли. Они мне предлагали £ 800 тысяч в год», — приводит слова Пономарёва «Звезда».

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