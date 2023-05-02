Бывший тренер сборной Англии может возглавить «Лидс»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.
По информации источника, руководство клуба рассматривает Эллардайса в качестве временной кандидатуры до конца сезона. Специалист известен как сильный антикризисный менеджер. Боссы «Лидса» надеются, что опытный тренер поможет клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.
Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич». За свою карьеру специалист успел поработать с «Болтоном», «Ньюкаслом», «Блэкберном», «Вест Хэмом», «Сандерлендом» и «Эвертоном». Также тренер возглавлял сборную Англии. Национальная команда провела под его руководством только один матч (победа над словаками со счётом 1:0). Эллардайс был уволен из сборной спустя два месяца после назначения из-за скандала.
Сообщается, что нынешний тренер команды Хави Гарсия будет отправлен в отставку в ближайшие дни в связи с неудовлетворительными результатами. На протяжении текущего сезона с командой успели поработать три специалиста.
«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков в 34 играх. Команда под руководством Гарсии потерпела четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ. Ещё один раз «Лидс» сыграл вничью.
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