Бывший тренер сборной Англии может возглавить «Лидс»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить «Лидс», сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство клуба рассматривает Эллардайса в качестве временной кандидатуры до конца сезона. Специалист известен как сильный антикризисный менеджер. Боссы «Лидса» надеются, что опытный тренер поможет клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич». За свою карьеру специалист успел поработать с «Болтоном», «Ньюкаслом», «Блэкберном», «Вест Хэмом», «Сандерлендом» и «Эвертоном». Также тренер возглавлял сборную Англии. Национальная команда провела под его руководством только один матч (победа над словаками со счётом 1:0). Эллардайс был уволен из сборной спустя два месяца после назначения из-за скандала.

Сообщается, что нынешний тренер команды Хави Гарсия будет отправлен в отставку в ближайшие дни в связи с неудовлетворительными результатами. На протяжении текущего сезона с командой успели поработать три специалиста.

«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков в 34 играх. Команда под руководством Гарсии потерпела четыре поражения в последних пяти матчах АПЛ. Ещё один раз «Лидс» сыграл вничью.