«Реал» готов продать Одриосолу за € 5 млн

Правый защитник «Реала» Альваро Одриосола может покинуть мадридский клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, руководство «сливочных» не будет против ухода футболиста. Сам игрок также заинтересован сменить клуб в связи с недостаточным количеством игрового времени. Однако боссы мадридцев не намерены отпускать своего защитника бесплатно и намерены выручить с его продажи не менее € 5 млн.

Сообщается, что больше всех в услугах Одриосолы нуждается «Реал Сосьедад». Защитник является воспитанником этого клуба и выступал за команду на взрослом уровне в сезоне-2017/2018.

На счету Одриосолы всего лишь пять матчей в составе «Реала» во всех турнирах в этом году. Результативными действиями в этих играх он не отметился.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Во вторник, 2 мая, «Реал» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Начало встречи — в 23:00 мск.