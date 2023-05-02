Канчельскис: в Европе у Дзюбы не получилось, а в РПЛ играет. У нас слабый уровень футбола

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Мы уже говорили — Дзюба в Россию всегда может вернуться. В Европе у него не получилось, а в России играет. Это говорит о нашем слабом уровне футбола. Промес тоже поехал в Европу играть, а вернулся в Россию и лучший в «Спартаке» сейчас.
Ничего удивительного в результатах Дзюбы для меня нет. Молодец. Сам себе доказывает. Играет, забивает голы. Продление контракта с «Локомотивом»? Я закончил в 37, а мог играть до 40, если бы у нас не были дебилы тренеры. Но я играл и нормально себя чувствовал. Если есть здоровье, правильный образ жизни, то никаких проблем быть не должно. Он нападающий, приносит результат. Это уже дело «Локомотива». Если он в хорошей форме, есть силы и желание, то почему бы не продлить контракт», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 2 мая 2023
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