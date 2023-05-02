Рангник посоветовал Нагельсману возглавить «Тоттенхэм»

Немецкий бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал своему соотечественнику Юлиану Нагельсману возглавить лондонский «Тоттенхэм», так как эта команда обладает множеством плюсов.
«Тоттенхэм» — великолепный клуб во многих отношениях. У них один из лучших стадионов во всём мире. У них одна из лучших тренировочных баз. И у них владелец Дэниел Леви, который руководит клубом уже много лет», — приводит слова Рангника Sky Sport Germany.
Нагельсман является безработным после увольнения из мюнхенской «Баварии». Ранее специалист работал в Бундеслиге с «РБ Лейпциг» и «Хоффенхаймом». В СМИ сообщали о том, что Нагельсман отказался от предложения о работе в «Челси» ради перехода в «Тоттенхэм».
Всюду жесть. И мокрый бутерброд. ХиТ#144
- 2 мая 2023
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