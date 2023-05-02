Булыкин: никто не ожидал от Дзюбы такой прыти — он не опустил руки после простоя в карьере

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выступлениях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. По его мнению, форвард не опустил руки после неудачного опыта в Турции и показал свой уровень в России.

«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере. Но Артём доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки.

Нужно узнавать в «Зените», жалеют ли они, что расстались с Дзюбой. Есть нюансы — зарплата, конкуренты, срок контракта. Но мало что скажешь, когда «Зенит» забивает, выигрывает и скоро станет чемпионом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.