Булыкин: никто не ожидал от Дзюбы такой прыти — он не опустил руки после простоя в карьере

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выступлениях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. По его мнению, форвард не опустил руки после неудачного опыта в Турции и показал свой уровень в России.
«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере. Но Артём доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки.
Нужно узнавать в «Зените», жалеют ли они, что расстались с Дзюбой. Есть нюансы — зарплата, конкуренты, срок контракта. Но мало что скажешь, когда «Зенит» забивает, выигрывает и скоро станет чемпионом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 2 мая 2023
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:07
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:13
-
10:11
-
10:02
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:37
-
09:36
-
09:32
-
09:22
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:53
-
07:25