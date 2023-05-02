Тренер «Вест Хэма» выразил надежду, что Деклан Райс останется в команде

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес выразил надежду, что полузащитник Деклан Райс останется в команде, если клуб не получит приемлемого с финансовой точки зрения трансферного предложения.
«В глубине души я надеюсь, что Деклан считает «Вест Хэм» лучшим местом для себя, и, если у кого-то не найдётся необходимой суммы денег, для него это место останется таким же. Клуб довольно ясно дал понять свою позицию по этому вопросу», — приводит слова Мойеса Evening Standard.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Райсу со стороны ряда команд АПЛ. Полузащитника хотят прибрести «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Райс забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 43 матчах за «Вест Хэм» в текущем сезоне.
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