Виталий Дьяков: Дзюбу рано списали со счетов — в Турции он не успел растерять навыки

Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и ряда других российских команд Виталий Дьяков считает, что Артёма Дзюбу рано списали со счетов, когда у него не получилось закрепиться в чемпионате Турции.

«Локомотив» поверил в Дзюбу, а он набрал хорошую форму. Рановато Артёма списали со счетов, у него возраст — ещё играть и играть. Он может продолжать выступать на хорошем уровне. Не думаю, что за тот период в Турции он успел растерять навыки. Когда Дзюба переходил в «Локомотив», он говорил, что за остаток сезона забьёт шесть-восемь мячей. Он уже это выполнил, а ещё играть пять туров.

Дзюба покинул «Зенит» уже почти год назад. Наверное, руководство клуба не рассчитывало на него, а поверило в других футболистов. Теперь Артём играет в другой команде и делает это хорошо», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.