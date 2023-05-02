Игрок «Баварии» Горецка извинился за своё резкое высказывание в адрес СМИ
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка извинился за своё резкое высказывание в адрес СМИ, заявив, что в тот момент был на эмоциях после матча. Футболист отметил, что игрокам стоит быть самокритичнее.
«Моё заявление после матча было некорректным. Я говорил на эмоциях и был разгневан после игры. Мы должны быть самокритичнее и уметь принимать критику. Будет неплохо, если не будем преувеличивать как в позитивном, так и в негативном плане», — приводит слова Горецки Bild.
В своём предыдущем интервью Горецка заявил, что СМИ уничтожают футболистов, а игроки «Баварии» подверглись обширной критике со стороны журналистов в течение последних нескольких недель.
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