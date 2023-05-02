«Манчестер Юнайтед» намерен отправить в очередную аренду Теллеса и Бейи

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о будущем защитников команды Алекса Теллеса и Эрика Бейи. Оба игрока будут отправлены в очередную аренду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, несмотря на возвращение игроков из «Севильи» и «Марселя» предстоящим летом, их пребывание на «Олд Траффорд» будет непродолжительным. Клуб не нуждается в услугах защитников и готов отправить футболистов в ещё одну аренду.
В текущем сезоне Бейи играет во французской Лиге 1 за «Марсель». Защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Контракт ивуарийца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн. Возраст игрока – 29 лет.
Теллес выступает в Ла Лиге за «Севилью». Он принял участие в 32 играх во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.
Действующее соглашение бразильского защитника с манкунианцами рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Возраст игрока – 30 лет.
- 2 мая 2023
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