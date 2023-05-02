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«Тоттенхэм» намерен подписать хавбека «Саутгемптона»

«Тоттенхэм» намерен подписать хавбека «Саутгемптона»
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Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность летнего приобретения полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса, сообщает Football-talk.

По информации источника, представители «шпор» отправили скаутов следить за хавбеком во время матча 34-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом» (1:3).

Сообщается, что «Тоттенхэм» планирует масштабную перестройку после неудачного сезона, из-за которого команда может не попасть в Лигу чемпионов. В случае вылета «Саутгемптона» из АПЛ шансы «шпор» на подписание Уорд-Прауса существенно возрастают.

В текущем сезоне на счету Уорд-Прауса 41 матч за «святых» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

Контракт хавбека с «Саутгемптоном» действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

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