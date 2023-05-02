Мауро Икарди близок к переходу в «Фулхэм» за € 12 млн

Лондонский «Фулхэм» близок к заключению сделки о трансфере аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом сообщает «твиттер» As Marca со ссылкой на источники в одном из клубов.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 12 млн. Ещё € 3 млн «ПСЖ» может получить в качестве различных бонусов. Переговоры Икарди с «Фулхэмом» о контракте перешли в финальную стадию.

В текущем сезоне нападающий выступает за турецкий «Галатасарай» на правах аренды. В 21 матче Икарди отметился 15 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Контракт 30-летнего аргентинского форварда с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. За парижан Икарди играл с 2019 года.

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