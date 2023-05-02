«Манчестер Юнайтед» видит в хорвате Ливаковиче нового запасного вратаря команды

Английский «Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения хорватского вратаря загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, если основной вратарь «красных дьяволов» Давид де Хеа продлит свой контракт с клубом, то голкипер Дин Хендерсон будет искать варианты с переходом в другую команду, так как не хочет быть вторым номером.

Скауты «Манчестер Юнайтед» посетили матч «Динамо» с «Хайдуком» в чемпионате Хорватии (0:0) для наблюдения за Ливаковичем. Потенциальный трансфер хорватского голкипера может обойтись английскому клубу в сумму около € 11,5 млн.

В 46 матчах за «Динамо» (Загреб) в текущем сезоне 28-летний Ливакович 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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