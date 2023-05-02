Вчера, 1 мая 2023 года, скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Экс-глава пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) ушёл из жизни в возрасте 50 лет.
Как информирует телеграм-канал «Мутко против», сначала Малосолов потерял сознание и очевидцы вызвали скорую. Однако приехавшим врачам скорой помощи пришлось лишь констатировать смерть журналиста. По данным разных источников, причина смерти Малосолова — оторвавшийся тромб.
Напомним, осенью 2019 года Малосолов попал в расовый скандал. Андрей резко отреагировал на один из эпизодов матча ЦСКА — «Спартак» в соцсетях, назвав форварда красно-белых Луиса Адриано «обезьяной». Сам Малосолов являлся болельщиком армейцев. «Спартак» подал на него в суд за оскорбительный пост в соцсетях. Журналиста признали виновным и оштрафовали. Задолго до этого скандала, с 2005 по 2010 год, Малосолов возглавлял пресс-службу РФС.
- 2 мая 2023
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