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«Ньюкасл» намерен побороться с «Челси» за подписание Мане

«Ньюкасл» окажет конкуренцию лондонскому «Челси» в борьбе за подписание сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане, сообщает инсайдер Экрем Конур в своём «твиттере».

По информации источника, в услугах Мане, помимо «Челси», также заинтересован и «Ньюкасл». «Сороки» намерены усилиться к новому сезону, в котором, вероятнее всего, они примут участие в Лиге чемпионов.

Сообщается, что «Ньюкасл» и «Челси» уже связались с представителями нападающего.

Мане перешёл в «Баварию» летом прошлого года. В текущем сезоне на счету сенегальца 35 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее появилась информация об интересе к Мане со стороны возможного будущего тренера «Челси» Маурисио Почеттино.