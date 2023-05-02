Если переход Месси в «Барселону» сорвётся, клуб рассмотрит приобретение Вейги

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Сельты» Габриэлю Вейге. Сине-гранатовые могут купить игрока в случае, если возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб сорвётся, сообщает AS.

По информации источника, агент 20-летнего футболиста активно ведёт переговоры с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». «Реал» также заинтересован в Вейге, но пока не вступал в переговоры с представителем игрока.

Сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта убеждён в соответствии Вейги стилю игры «Барсы». Однако каталонский клуб не будет вести переговоры по переходу футболиста в случае возвращения Месси в команду.

В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 33 матча в составе «Сельты» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

Гол Габриэля Вейги в ворота «Эспаньола» в 26-м туре Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с «Сельтой» действует до конца июня 2026 года. Сумма отступных, указанная в соглашении Вейги с клубом, – € 40 млн.