КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова»
Поделиться
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц рассказал, что на заседании будет рассмотрен выход главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).
«Спартак» — задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча. Это нарушение регламента. Выход на поле Владимира Слишковича, Карлоса Морено, Фернандо Переса Лопеса и Гильермо Абаскаля после забитого гола», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Также стало известно, что КДК рассмотрит получение красной карточки главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным по завершении основного времени матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
13:23
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:25
-
12:22
-
12:22
-
12:19
-
11:59
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:07
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:13
-
10:11
-
10:02
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:37
-
09:36
-
09:32
Партнерский контент