КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц рассказал, что на заседании будет рассмотрен выход главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).

«Спартак» — задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча. Это нарушение регламента. Выход на поле Владимира Слишковича, Карлоса Морено, Фернандо Переса Лопеса и Гильермо Абаскаля после забитого гола», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Также стало известно, что КДК рассмотрит получение красной карточки главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным по завершении основного времени матча.