ЦСКА выступил с заявлением по поводу смерти Андрея Малосолова

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявление по поводу смерти известного спортивного журналиста и болельщика армейцев Андрея Малосолова. Накануне стало известно, что он ушёл из жизни в возрасте 50 лет.
«Вчера в возрасте 50 лет ушёл из жизни известный журналист, преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. У него остались жена и двое детей.
Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», — написала пресс-служба ПФК ЦСКА в клубном телеграм-канале.
Напомним, осенью 2019 года Малосолов попал в расовый скандал. Андрей резко отреагировал на один из эпизодов матча ЦСКА — «Спартак» в соцсетях, назвав форварда красно-белых Луиса Адриано «обезьяной». Сам Малосолов являлся болельщиком армейцев. «Спартак» подал на него в суд за оскорбительный пост в соцсетях. Журналиста признали виновным и оштрафовали. Задолго до этого скандала, с 2005 по 2010 год, Малосолов возглавлял пресс-службу РФС.
- 2 мая 2023
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