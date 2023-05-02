«У меня бомбануло». Генич — о конфликте с «Ростовом»

Комментатор Константин Генич высказался о конфликте с футбольным клубом «Ростов», возникшем после работы журналиста на матче 25-го тура РПЛ, в котором ростовчане встречались со «Спартаком» (1:1). Пресс-служба ростовской команды обвинила Генича в предвзятости, комментатор же пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи в РПЛ. Генич объяснил свою реакцию эмоциями и пожелал «Ростову» удачи.

«Да, мне было обидно, у меня бомбануло. У меня были прекрасные отношения с «Ростовом», но промолчать я не мог, потому что было слишком много угроз и негатива в мой адрес. Я понимаю, что эмоций в борьбе за попадание в тройку много, но искать виноватых на стороне, наверное, не самое лучшее дело.

Скажу честно: пост в телеграм-канале «Ростова» обсуждался со мной до публикации в первой половине дня. Меня спросили, действительно ли я считаю ситуацию игровым эпизодом. Я сказал, что не отказываюсь от своих слов. Мне казалось, что этот вопрос открыт. Зачем было приплетать бомбер, очки и всё остальное, я не понимаю. Поэтому я считаю свою реакцию на это адекватной.

Я признаю, что слишком много эмоций я вложил в реакцию на пост «Ростова». Мне не стыдно, но неприятно. Может быть, я был неправ, когда пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас, не будете — значит, не заслужили. Поэтому удачи в следующих матчах. За что мне искренне стыдно — за историю с Тимуром Журавелем. Перед ним я искренне извиняюсь, а «Ростову» удачи», — сказал Генич в видео в своём телеграм-канале.