Бывший тренер сборной Англии посоветовал Абрамовичу купить «Челси», а не «Тоттенхэм»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович перед покупкой клуба в 2003 году обращался к нему за советом.

«В 2003 году Абрамович хотел купить клуб в России. Я поехал с ним в Москву, чтобы посмотреть варианты с несколькими командами. Однако вскоре он передумал и сказал, что хочет купить клуб в Лондоне.

Роман рассматривал «Челси» или «Тоттенхэм». Он позвонил мне и спросил: «Кого мне купить?» Я сказал, что если вы хотите выиграть лигу, то покупайте «Челси», потому что так вам нужно будет сменить только половину команды. А если соберётесь приобрести «Тоттенхэм», возможно, вам придётся полностью поменять всех игроков», – приводит слова Эрикссона Daily Mail со ссылкой на документальный фильм Fever Pitch от Paramount.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За время его правления (19 лет) клуб выиграл 21 трофей.