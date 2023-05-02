Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер сборной Англии посоветовал Абрамовичу купить «Челси», а не «Тоттенхэм»

Бывший тренер сборной Англии посоветовал Абрамовичу купить «Челси», а не «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович перед покупкой клуба в 2003 году обращался к нему за советом.

«В 2003 году Абрамович хотел купить клуб в России. Я поехал с ним в Москву, чтобы посмотреть варианты с несколькими командами. Однако вскоре он передумал и сказал, что хочет купить клуб в Лондоне.

Роман рассматривал «Челси» или «Тоттенхэм». Он позвонил мне и спросил: «Кого мне купить?» Я сказал, что если вы хотите выиграть лигу, то покупайте «Челси», потому что так вам нужно будет сменить только половину команды. А если соберётесь приобрести «Тоттенхэм», возможно, вам придётся полностью поменять всех игроков», – приводит слова Эрикссона Daily Mail со ссылкой на документальный фильм Fever Pitch от Paramount.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За время его правления (19 лет) клуб выиграл 21 трофей.

Материалы по теме
Фрэнк Лэмпард заявил, что подход Романа Абрамовича стоил ему трофеев в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023