Гонгадзе — о первой гостевой победе «Факела»: думаете, мы не хотим в гостях побеждать?

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал первую гостевую победу своего клуба в текущем розыгрыше РПЛ, которую воронежская команда добыла в игре 25-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:0).

«Нет ответа, почему выездная победа «Факела» случилась только в 25-м туре. Так сложились обстоятельства. Вы думаете, мы не хотим побеждать на выезде? Конечно, хотим. Мы стараемся в каждом матче. Вот сегодня получилось победить в гостях. Для нас без разницы, дома или на выезде, всегда стараемся играть на победу», — сказал Гонгадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче 25-го тура Гонгадзе оформил дубль, сперва отличившись на 49-й минуте, а позже реализовав пенальти на 61-й.

«Факел» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 25 играх.