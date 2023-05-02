Хаверц — об увольнении Тухеля: всё, что могло пойти не так для «Челси», пошло не так

Форвард «Челси» Кай Хаверц рассказал, что был удивлён неожиданным решением Тодда Боули уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба в сентябре прошлого года.

«На самом деле сезон начался относительно спокойно. У нас был шанс вырваться в лидеры чемпионата.

А потом был уволен Томас Тухель… Безусловно, подобное всегда накладывает отпечаток на команду. Мы многого добились с этим тренером, а его уволили столь неожиданно. Всё, что могло пойти не так, пошло не так для нас в этом году.

Теперь мы находимся в тяжёлом положении. Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать всё на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и нам необходимо выигрывать матчи», – приводит слова Хаверца Kicker.

Тухель, ныне тренирующий мюнхенскую «Баварию», был уволен из «Челси» всего после семи матчей в начале сезона. Команда под его руководством занимала шестое место в АПЛ и неудачно стартовала в своей группе Лиги чемпионов, проиграв на выезде загребскому «Динамо» (0:1).

Во вторник, 2 мая, «Челси» на выезде сыграет с «Арсеналом» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс». Встреча начнётся в 22:00 мск.