«Защищать — моя обязанность». Онопко — об эмоциях после матча «Спартак» — «Ростов»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о своих эмоциях после финального свистка в матче 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:1). Специалист заявил, что не хочет давать в обиду свою команду, а защищать своих парней — его обязанность.

«Когда ты на лавочке, то по-другому реагируешь на все свистки в сторону твоей команды и все действия на поле, которые совершают судьи, игроки чужой команды и свои парни. Я такой человек и не хочу давать в обиду свою команду. Это моя позиция, которую я не ставлю в истину. Кто-то может думать по-другому. Но я считаю, что должен защищать своих парней, свою команду. Я старше, я тренер, поэтому защищать — моя обязанность. Но эта защита должна быть в правовом поле, конечно (смеётся)», — приводит слова Онопко Sport24.