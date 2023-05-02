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Объявлены бригады арбитров на матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры 26-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 6, 7 и 8 мая. Центральный матч уикенда «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

6 мая (суббота)

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

7 мая (воскресенье)

«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 мая (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Игорь Синер.