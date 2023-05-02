Объявлены бригады арбитров на матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры 26-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 6, 7 и 8 мая. Центральный матч уикенда «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
6 мая (суббота)
«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.
7 мая (воскресенье)
«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.
8 мая (понедельник)
«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Игорь Синер.
- 2 мая 2023
-
14:59
-
14:46
-
14:28
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:42
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:25
-
12:22
-
12:22
-
12:19
-
11:59
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:07
-
10:50
-
10:47