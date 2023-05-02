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«Время пришло». Гамшик — о возможном чемпионстве «Наполи»

«Время пришло». Гамшик — о возможном чемпионстве «Наполи»
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Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился эмоциями от предполагаемого титула неаполитанцев в чемпионате Италии, заявив, что понимает, как важна победа для жителей города.

«Я испытываю огромную радость, думая о неаполитанцах, которые каждый год просили меня выиграть этот титул. Наконец это время пришло. Я много раз представлял, каким будет момент, когда город испытает эту огромную радость. Я знаю, что значит «Наполи» для болельщиков и жителей Неаполя. Каждый раз, когда я встречался с болельщиками, они говорили: «Вы должны выиграть скудетто». Это сбывшаяся мечта для всех. Я рад за всех имеющих отношение к команде. Это их победа», — приводит слова Гамшика Calciomercato.com.

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