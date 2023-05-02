Сразу несколько европейских топ-клубов претендуют на Хвичу Кварацхелию

На вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию претендуют сразу несколько грандов европейского футбола, сообщает Goal.com.

По информации источника, в трансфере грузинского футболиста заинтересованы сразу четыре топ-клуба: «Реал», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ». На данный момент мадридский клуб лидирует в гонке за подписание игрока, однако все остальные конкуренты «сливочных» продолжают работать с представителями и окружением 22-летнего вингера.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 37 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

Кварацхелия перешёл в неаполитанский клуб летом прошлого года. Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.