Колыванов: пора Головину переходить в более достойный чемпионат, надо что-то менять

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о ситуации российского полузащитника Александра Головина в «Монако». Накануне монегаски проиграли в домашнем матче с «Монпелье» со счётом 0:4.

«ПСЖ» и «Монако» проиграли свои домашние матчи? Если говорить о парижанах, то для их главных звёзд это проходной турнир, который они уже, по сути, выиграли. А в Лиге чемпионов очередной «облом». Отсюда такое отношение. «Монако», да, полнейший провал. Тем и прекрасен футбол…

Головина заменили в перерыве? После травмы всегда нелегко вернуться в игру. Попал не в свою тарелку, бывает такое. Пора ему переходить в более достойный чемпионат. Очевидно, надо что-то менять. Здесь должен быть исключительно его выбор. Некоторые и всю жизнь играют [в одной команде]. За примерами далеко ходить не надо. Если наслаждаешься футболом, каждый год решаешь задачи, полон эмоций, зачем уходить. Но вот когда плывёшь по течению...» — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».