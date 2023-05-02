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Агент Николича отреагировал на слухи о предложении тренера «Спартаку»

Агент Николича отреагировал на слухи о предложении тренера «Спартаку»
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Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, отреагировал на информацию, что кандидатуру специалиста предложили «Спартаку».

«Ничего не знаю о том, что «Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру Марко. Думаю, журналистам просто чуть-чуть скучно», — приводит слова Йоксимовича Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что кандидатуру Николича предложили «Спартаку», однако в московском клубе отказались от идеи назначить сербского специалиста главным тренером, выразив полное доверие действующему наставнику команды Гильермо Абаскалю. Николич является безработным после победы с «Локомотивом» в Кубке России в 2021 году.

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