Экс-игрок «Рубина» Сибайя: Бердыев был в ярости, когда у базы открылся «Макдоналдс»

Бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя рассказал о своих вредных привычках во времена футбольной карьеры, а также об отношении экс-наставника казанского клуба Курбана Бердыева к фастфуду.
«У нас с Бердыевым были отличные отношения. Но иногда были и споры. Ему не нравилось, что я пил очень много колы. Самое смешное, что сейчас, когда перестал играть в футбол, колу я почему-то пить перестал (смеётся). Был ли Бердыев против колы? Да, абсолютно против. Мы постоянно с ним из-за этого ругались. Для Бердыева видеть, что я пил колу, то же самое, что я бы пил алкоголь.
Ещё одной моей вредной привычкой был «Макдоналдс». Когда он открылся рядом с базой, Бердыев был просто в ярости. Думаю, он даже ставил камеры на базе, чтобы узнавать, кто туда ходит. Был ли я там? Да, конечно, был. Очень много раз (смеётся). Но надо сказать, что во всём остальном я был стопроцентным профессионалом. Лишь эти две вещи делали меня плохим парнем», — приводит слова Сибайи «Татар-информ».
- 2 мая 2023
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