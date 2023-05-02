Матич — о Моуринью: это фантастический тренер

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался о своём отношении к главному тренеру команды Жозе Моуринью.

«Он фантастический тренер, который выиграл много трофеев. Жозе всегда хочет выигрывать снова и снова. Я должен сказать, что горжусь тем, что играю за его команды. Иногда это нелегко, но мне это нравится.

Теперь Жозе стал ещё более опытным, но он никогда не меняется. Он очень хорошо знает свою работу.

Когда вы с ним знакомы, то он кажется забавным. Каждый игрок, который играл в его командах, скажет то же самое.

Мои эмоции, если «Рома» под руководством Моуринью выиграет еврокубок второй год подряд? Думаю, это было бы что-то потрясающее, и каждый из нас сделает всё возможное, чтобы достичь этого, потому что у нас лучшие болельщики в Италии, и они этого заслуживают», – приводит слова Матича Sky Sports.

Напомним, до выступления в «Роме» Матич играл под руководством Моуринью в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».