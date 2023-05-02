Игрока «Аль-Иттихада» дисквалифицировали за плевок в Крыховяка

Защитник «Аль-Иттихада» Закария Аль Хавсави получил дисквалификацию за плевок в соперника во время матча 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (2:1).

В добавленное ко второму тайму время игрок плюнул в полузащитника «Аль-Шабаба» Гжегоша Крыховяка, за что был удалён с поля. Закария пропустит оставшуюся часть сезона, а также выплатит штраф в размере около $ 16 тыс.

Крыховяк, выступавший в Российской Премьер-Лиге за «Локомотив» и «Краснодар», перешёл в «Аль-Шабаб» в 2022 году.

«Аль-Иттихад» может стать чемпионом Саудовской Аравии впервые за 14 лет. Клуб лидирует в чемпионате страны, набрав 59 очков в 24 матчах и опережая идущий вторым «Аль-Наср» на три очка. «Аль-Шабаб» находится на промежуточном третьем месте с 50 очками.