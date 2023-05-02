Колыванов — о «Наполи»: только «Ювентус» в лучшие годы лидировал с таким отрывом в Италии

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал ничью в матче 32-го тура Серии А между «Наполи» и «Салернитаной» (1:1), по итогам которого неаполитанцы упустили возможность досрочно стать чемпионами Италии.
«Игроки «Наполи» перегорели? Не тот соперник был, чтобы перегореть. Случаются порой такие конфузы. Уйму своих моментов не использовали и получили ответный гол в концовке.
У коллективов Спаллетти нет инстинкта «убийцы»? Не согласен. Команда смотрится здорово во всех отношениях и по части крепости духа тоже. Но накопившаяся усталость волей-неволей даёт себя знать. Ножки уже не такие свежие к концу сезона. Но скажите, когда в Италии лидер так далеко уходил от остальных! Только в самые лучшие времена «Ювентуса». У неаполитанцев и близко нет той глубины состава, плюс травмы не жалуют. Играют одни и те же 14-15 человек, остальные на всякий случай. Эмоциональный тонус тоже трудно поддерживать на протяжении всего сезона. А планка поднята так высоко, что болельщики, пресса ждут волшебной игры в каждом матче», — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».
- 2 мая 2023
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