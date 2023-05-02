Невилл: думаю, «Сити» выиграет лигу, но произойти может всё что угодно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» ещё может побороться за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

«Думаю, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат. Тем не менее всякое может случиться. Мы видели, как мощная команда выходит вперёд, но затем испытывает трудности, как это было с «Арсеналом» в последние несколько недель.

В 2012 году, когда «Сити» впервые выиграл Премьер-лигу, «Манчестер Юнайтед» шёл впереди них, и все думали: «О, вот теперь они прибавят». Но вышло иначе, они оступились. Так что «Арсеналу» нужно продолжать в том же духе, главное чётко понимать, что собой представляют другие команды. Я часто использую эту фразу за четыре или пять игр до конца.

Нужно быть уверенным в том, что ты делаешь, и я думаю, что если вы в «Арсенале», то убедитесь, что через три недели вы не будете оглядываться назад и говорить: «Мы думали, что проиграли. Но если бы обыграли «Ньюкасл» и «Челси», то выиграли бы, потому что «Сити» потерял очки».

«Арсеналу» нужно восстановиться к ближайшим матчам», — цитирует Невилла Sky Sports.

В данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 75 очков после 33 матчей. Лидирует «Манчестер Сити», у которого в активе 76 очков после 32 игр.