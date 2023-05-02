Колыванов: Хвича — не чистый форвард, голы не являются его прямой обязанностью
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Хвича транжирит много моментов из-за того, что растерял уверенность? Не думаю. В конце концов он же не чистый форвард, и голы не являются его прямой обязанностью. Обостряет с фланга, а особой реализацией никогда не отличался.
Какой могу ему дать совет? Он уже взрослый мальчик, сам до всего дойдёт. Иногда надо сыграть попроще, а не закладывать финты, чтобы посадить защитника на пятую точку. Лучше просто дать голкиперу между ушей», — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».
В текущем сезоне Серии А Хвича Кварацхелия провёл 28 матчей в составе «Наполи», забил в них 12 мячей и отдал десять голевых передач.
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