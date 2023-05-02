«Арсенал» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00
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Сегодня, 2 мая, пройдёт матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен Роберт Джонс (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
02 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончился победой «Арсенала» со счётом 1:0.
«Арсенал» набрал 75 очков в 33 матчах и потерял лидерство в английской Премьер-лиге, пропустив вперёд «Манчестер Сити». «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 39 очков по итогам 32 встреч.
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