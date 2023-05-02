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Тен Хаг прокомментировал продление контракта Гарначо с «МЮ»

Тен Хаг прокомментировал продление контракта Гарначо с «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал подписание контракта нападающего Алехандро Гарначо с клубом до 2028 года.

«Он заметно прогрессирует. Он заслужил новый контракт своей игрой и поведением внутри команды. Алехандро сделал великолепный шаг, и я надеюсь, что этот контракт мотивирует его становиться сильнее.

Клубу необходимы игроки, которые творят невероятные вещи. Мы хотим не просто побеждать, а побеждать в особом стиле, потому что мы играем на «Олд Траффорд» — в «Театре Мечты».

Мы хотим выигрывать трофеи. Думаю, у него есть талант, чтобы сделать это, но талант должен работать, потому что талант, который не работает, далеко не уйдёт. Это начало, новый старт, новые роли и цели», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

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Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года
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