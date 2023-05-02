Аллегри — о контрактах Рабьо и Ди Марии: подумаем об этом, когда сезон завершится
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Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри высказался по поводу ситуации с контрактами Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.
«Я не знаю, что будет в следующем сезоне, мы подумаем об этом, когда закончится этот сезон. Мы ещё не знаем, попадём ли в Лигу чемпионов или нет, а это является решающим фактором для их будущего. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию с наилучшей стороны», — приводит слова Аллегри Foot Mercato.
Контракты Адриена Рабьо и Анхеля Ди Марии истекают в конце июня. В сезоне-2022/2023 Ди Мария провёл 20 матчей в Серии А, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. На счету Рабьо восемь голов и три голевые передачи в 27 матчах.
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