Аллегри — о контрактах Рабьо и Ди Марии: подумаем об этом, когда сезон завершится

Главный тренер «Ювентуса» Массимо Аллегри высказался по поводу ситуации с контрактами Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.

«Я не знаю, что будет в следующем сезоне, мы подумаем об этом, когда закончится этот сезон. Мы ещё не знаем, попадём ли в Лигу чемпионов или нет, а это является решающим фактором для их будущего. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию с наилучшей стороны», — приводит слова Аллегри Foot Mercato.

Контракты Адриена Рабьо и Анхеля Ди Марии истекают в конце июня. В сезоне-2022/2023 Ди Мария провёл 20 матчей в Серии А, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. На счету Рабьо восемь голов и три голевые передачи в 27 матчах.