Масалитин: жду, что ЦСКА завоюет кубок и порадует болельщиков вместе с хоккеистами

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин надеется, что команде Владимира Федотова удастся выиграть Фонбет Кубок России в этом сезоне.

«Жду, что ЦСКА обыграет «Урал». Хочется, чтобы в 100-летие вместе с хоккеистами порадовали и футболисты, завоевали кубок. Но будет тяжело — у «Урала» тоже появился шанс выиграть трофей. Тем более они играют дома, при своих болельщиках. В последнее время у «Урала» разладилась игра.

Как в «Золушке» — после полуночи превратились в команду, которой тяжело набирать очки. Им необходимо всё это переламывать. У ЦСКА стабилизировалась игра, пришли результат и уверенность. Должны порадовать болельщиков. Каждый трофей — психологически делает игроков увереннее. Уже какой-то кубок завоевал, значит оставил какой-то след.

С каждой победой растут мастерство и уверенность. Это необходимо нынешнему поколению игроков ЦСКА. Только через трофеи, призовые места и чемпионства становишься хорошим футболистом, приходит уверенность», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом» пройдёт 3 мая в Екатеринбурге. Первая встреча между командами завершилась вничью со счётом 1:1.