Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динияр Билялетдинов: «1+1» — оптимальный вариант контракта для Дзюбы

Динияр Билялетдинов: «1+1» — оптимальный вариант контракта для Дзюбы
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с новым контрактом нападающего Артёма Дзюбы.

«Тут нужен компромисс, чтобы и клуб услышал Артёма, и он сделал соответствующие выводы. В сложившейся ситуации контракт по схеме «1+1» выглядит оптимальным. Это стандартная ситуация. Тем более игрок проявляет себя в данный момент. Не знаю, какие там финансовые условия. Покажет результат в ближайший год, и продлят ещё на плюс один», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий успел принять участие в десяти матчах за новую команду во всех турнирах, забил в них восемь голов и отметился четырьмя голевыми передачами.

Материалы по теме
Билялетдинов: трио Дзюба, Пиняев, Глушенков — одно из сильнейших в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023