Динияр Билялетдинов: «1+1» — оптимальный вариант контракта для Дзюбы
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с новым контрактом нападающего Артёма Дзюбы.
«Тут нужен компромисс, чтобы и клуб услышал Артёма, и он сделал соответствующие выводы. В сложившейся ситуации контракт по схеме «1+1» выглядит оптимальным. Это стандартная ситуация. Тем более игрок проявляет себя в данный момент. Не знаю, какие там финансовые условия. Покажет результат в ближайший год, и продлят ещё на плюс один», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий успел принять участие в десяти матчах за новую команду во всех турнирах, забил в них восемь голов и отметился четырьмя голевыми передачами.
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