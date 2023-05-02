Фердинанд: между Руни и Кейном я выберу Уэйна

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что сделал бы выбор в пользу Уэйна Руни, если бы ему пришлось выбирать между ним и Гарри Кейном.
«Уазза мог по-разному повести команду за собой. Если вы были подавлены и нуждались в искре вдохновения, он мог забить, нанести какой-то удар, отдать передачу, сделать что-нибудь созидательное, пойти в подкат, погнаться за кем-нибудь, проявить агрессию, страсть.
Он мог изменить темп игры многими способами, не каждый игрок на такое способен. Это отличает его от Кейна, на мой взгляд. В чём ещё заключается разница между ними, так это в том, что Гарри Кейн, к сожалению, играет в команде, в которой он не побеждает и не может побеждать.
А Уэйн играл в команде, в которой ему приходилось делить внимание с другими игроками. Получив мяч, Скоулз, Кэррик или Гиггз имели несколько вариантов продолжения атаки. В «Тоттенхэме» любой, кто получает мяч, первым делом думает о том, где находится Кейн.
В связи с этим Гарри чаще получает мяч и имеет больше шансов, потому что все партнёры хотят отдать ему передачу. А Уэйн боролся за внимание товарищей по команде с ван Нистелроем, ван Перси, Тевесом, Саа, Бербатовым.
Он разделял эту нагрузку и эту ответственность, поэтому, когда он получал внимание, он должен был показывать невероятную эффективность. Вместе с тем он мог влиять на игру любым способом, как хотел, против любого соперника.
Я предпочту Руни Кейну в любой день недели. Он завоёвывал трофеи, выигрывал их год за годом», — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.
- 2 мая 2023
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