Фердинанд: между Руни и Кейном я выберу Уэйна

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что сделал бы выбор в пользу Уэйна Руни, если бы ему пришлось выбирать между ним и Гарри Кейном.

«Уазза мог по-разному повести команду за собой. Если вы были подавлены и нуждались в искре вдохновения, он мог забить, нанести какой-то удар, отдать передачу, сделать что-нибудь созидательное, пойти в подкат, погнаться за кем-нибудь, проявить агрессию, страсть.

Он мог изменить темп игры многими способами, не каждый игрок на такое способен. Это отличает его от Кейна, на мой взгляд. В чём ещё заключается разница между ними, так это в том, что Гарри Кейн, к сожалению, играет в команде, в которой он не побеждает и не может побеждать.

А Уэйн играл в команде, в которой ему приходилось делить внимание с другими игроками. Получив мяч, Скоулз, Кэррик или Гиггз имели несколько вариантов продолжения атаки. В «Тоттенхэме» любой, кто получает мяч, первым делом думает о том, где находится Кейн.

В связи с этим Гарри чаще получает мяч и имеет больше шансов, потому что все партнёры хотят отдать ему передачу. А Уэйн боролся за внимание товарищей по команде с ван Нистелроем, ван Перси, Тевесом, Саа, Бербатовым.

Он разделял эту нагрузку и эту ответственность, поэтому, когда он получал внимание, он должен был показывать невероятную эффективность. Вместе с тем он мог влиять на игру любым способом, как хотел, против любого соперника.

Я предпочту Руни Кейну в любой день недели. Он завоёвывал трофеи, выигрывал их год за годом», — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.