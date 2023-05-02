Агент Оздоева: к Магомеду есть интерес из топ-5 лиг Европы, но о переходе говорить рано

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о возможном продлении контракта с турецкой командой и отметил, что клубы из топ-5 лиг Европы интересуются российским футболистом.

«То, что «Фатих» хочет сохранить Магомеда Оздоева, показывает, как работает руководство клуба, как они анализируют состав, знают своих лидеров. Неудивительно, что Магомед проводит хороший сезон, на него есть спрос, поэтому клуб хочет удержать его у себя. Зависит всё от решения Магомеда, если он захочет и видит перспективы в будущем, то контракт будет продлён.

Пока о переходе в другой клуб говорить рано — Оздоев только шесть месяцев в команде, у него ещё полтора года по контракту. Конкретных предложений нет, но всё в начальном переговорочном процессе. К Магомеду есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, а также команды из чемпионата Турции. Я общаюсь со спортивным директором «Фатиха», который доводит до меня, что есть интерес и звонки от конкретных команд. Я в этом деле не главное действующее лицо, приоритет отдаётся клубу. Если «Фатих Карагюмрюк» посчитает нужным оповестить Оздоева, то они обязательно ему это скажут», — приводит слова Гаргаева Sport24.