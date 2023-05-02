L'Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси
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«ПСЖ» не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает L'Equipe.
Соглашение игрока с клубом истекает в конце сезона. Сообщается, что одной из причин будущего ухода игрока стал скандал, связанный с поездкой Месси в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.
Ранее французские СМИ писали, что клуб отстранил игрока на две недели. Аргентинский журналист Мартин Аревало сообщил, что Месси не проинформирован о санкциях. Изначально поездка в Саудовскую Аравию была согласована с руководством «ПСЖ», однако из-за проигрыша «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции (1:3) на понедельник была назначена тренировка. У Месси отменить планы не получилось. Футболист является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.
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