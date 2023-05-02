Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes.

Согласно опубликованному на официальном сайте издания рейтингу, 37-летний Роналду заработал за последние 12 месяцев € 123,9 млн ($ 136 млн), из которых € 41,9 млн (€ 46 млн) составила зарплата в клубах («Манчестер Юнайтед», «Аль-Наср»), а ещё € 81,9 млн ($ 90 млн) — различные рекламные и спонсорские контракты.

Прошлогодний лидер рейтинга нападающий «ПСЖ» Лионель Месси за обозначенный период заработал € 118,4 млн ($ 130 млн), из них € 68 млн ($ 75 млн) — зарплата.

На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов года — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Доход 24-летнего французского нападающего составил € 109 млн ($ 120 млн).

Материалы по теме
Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. Он может стать послом «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023