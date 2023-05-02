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Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes.

Согласно опубликованному на официальном сайте издания рейтингу, 37-летний Роналду заработал за последние 12 месяцев € 123,9 млн ($ 136 млн), из которых € 41,9 млн (€ 46 млн) составила зарплата в клубах («Манчестер Юнайтед», «Аль-Наср»), а ещё € 81,9 млн ($ 90 млн) — различные рекламные и спонсорские контракты.

Прошлогодний лидер рейтинга нападающий «ПСЖ» Лионель Месси за обозначенный период заработал € 118,4 млн ($ 130 млн), из них € 68 млн ($ 75 млн) — зарплата.

На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов года — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Доход 24-летнего французского нападающего составил € 109 млн ($ 120 млн).