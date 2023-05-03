Габриэл Жезус ни разу не проигрывал в 55 матчах в АПЛ, в которых забивал. Это рекорд лиги
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус ни разу не проигрывал в 55 матчах английской Премьер-лиги, в которых отмечался голом, что является рекордом лиги. Об этом сообщает Opta Sports.
Жезус отличился в матче 34-го тура с «Челси» и помог своей команде одержать победу со счётом 3:1. В 55 матчах с забитыми голами у Габриэла 50 выигрышей и пять ничьих. Предыдущим рекордсменом был полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, у которого 54 матча в АПЛ с голами и без поражений.
«Арсенал» вернулся на первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги текущего сезона. Команда набрала 78 очков в 34 матчах и опережает на два очка «Манчестер Сити», сыгравший на два матча меньше. «Челси» занимает 12-е место, набрав 39 очков в 33 играх.
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