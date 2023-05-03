«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: Такефуса Кубо открыл счёт

В эти минуты проходит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Команды играют на стадионе «Реале Арена», домашней арене «Сосьедада».
Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале второго тайма «Сосьедад» открыл счёт. Включившийся в прессинг форвард хозяев поля Александр Сёрлот заставил ошибиться защитника мадридского «Реала» Милитао, в результате чего на мяче оказался Такефуса Кубо, который и перенаправил игровой снаряд в незащищённый Тибо Куртуа угол ворот.
Матч первого круга между командами закончился вничью со счётом 0:0. В прошлом туре «Реал» обыграл дома «Альмерию» 4:2, а «Сосьедад» выиграл на выезде у «Осасуны» 2:0 и закрепился на четвёртом месте.
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